Die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage gingen auch an unserem wikifolio "Smart Investor - Momentum" nicht vorüber. Das betrifft besonders die vergleichsweise große Position in Silberaktien, die uns am Montag auf ein Allzeithoch katapultierte. Am Dienstag haben diese Titel wieder deutlich nachgegeben, was auch im wikifolio Spuren hinterließ, jedoch waren die Auswirkungen überschaubar. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...