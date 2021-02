DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Erholungsrally legt Pause ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Die jüngste kräftige Erholungsbewegung am schweizerischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte etwas ins Stocken geraten. Nach anfänglichen Gewinnen schloss der SMI schließlich leicht im Minus. Allerdings sei die Stimmung der Investoren weiter positiv, hieß es. So hätten die Quartalsergebnisse der US-Unternehmen überwiegend positiv überrascht. Und auch die Nachrichten zu weiteren Impfstoffen und der Durchführung der Impf-Kampagnen seien ermutigend. Zudem wird der US-Pharmakonzern Moderna weitaus mehr Dosen seines Covid-19-Impfstoffes an die Schweiz liefern als bislang geplant.

Auch soll der Impfstoff von Astrazeneca eine hohe Wirkung zeigen, wenn bis zur zweiten Dosis drei Monate vergehen. Und auch zum russischen Sputnik V gibt es erstmals positives Feedback in einer britischen Fachzeitschrift. Damit könnte sich das Portfolio an Impfstoffen erweitern. Und auch die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket in den USA bestehe weiter, hieß es.

Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 10.776 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Aktie der Credit Suisse. Dabei wurden 35,94 (zuvor: 41,47) Millionen Aktien umgesetzt.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien von ABB um 0,7 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf die erhöhte Prognose von Siemens für das Gesamtjahr 2020/21. Die Analysten von Jefferies strichen das Auftragsplus von 9 Prozent, einen um 4 Prozent höheren Umsatz und ein um 21 Prozent besser als erwartet ausgefallenes EBITA bei Siemens positiv heraus. Der Cashflow habe in einem saisonal eher schwachen ersten Quartal bei fast 1 Milliarde Euro gelegen gegenüber 44 Millionen im Vorjahr. ABB legt am Donnerstag Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vor.

Auch Roche wird einen Blick in die Bücher gewähren. Die Aktien reduzierten sich vorab um 0,7 Prozent. Auch die Papiere der beiden anderen Index-Schwergewichte Novartis und Nestle zeigten sich mit leichten Abgaben von 0,5 bzw. 0,3 Prozent.

Nestle hat laut einem Agenturbericht einen Interessenten für sein Geschäft mit abgefülltem Trinkwasser in Nordamerika gefunden. Nestle führe exklusive Gespräche über einen Verkauf mit der Private-Equity-Firma One Rock Capital Partners LLC, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Die Marken, die zum Verkauf stehen, könnten mit mehr als 4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet werden, sagte eine der Personen. Nestle wollte sich auf Nachfrage des Wall Street Journal nicht zu dem Bericht äußern.

