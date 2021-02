Die Wiener Börse bekommt nach dem Ausscheiden von Ludwig Nießen wieder ein drittes Vorstandsmitglied. Ab 1. Mai kommt Andrea Herrmann, bisher CFO bei Western Union International Bank GmbH, an Bord. Der Vorstand der Wiener Börse besteht dann aus Christoph Boschan (CEO), Andrea Herrmann (CFO) und Petr Koblic (Beteiligungen). "Die Wiener Börse feiert Geschichte. Genau vor 250 Jahren wurde sie 1771 von Maria Theresia gegründet. Umso mehr freut es mich, dass wir im Jubiläumsjahr mit Andrea Herrmann eine äußerst kompetente Finanzexpertin mit internationaler Führungserfahrung in den Vorstand berufen dürfen. In verschiedenen Top-Positionen in internationalen Unternehmen hat sich die Managerin ausgezeichnete Erfahrungen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...