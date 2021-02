Die 14.000 ist greifbar, unser DAX wird jedoch zur Wochenmitte langsamer in seiner Aufwärtsbewegung. Daimler stieg hierbei weiter und Siemens kann mit tollen Zahlen aufwarten. Erfahren Sie mehr dazu im heutigen LS-X-Marktbericht. DAX kann Monatstendenz halten Den dritten Tag in Folge am dritten Handelstag des Monats Februar konnte der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Bereits am Morgen sah man einen weiteren Aufschlag, den unser Händler wie ...

