Onclusive, das Data-Science-Unternehmen für Kommunikation, und Shareablee, das Unternehmen für Social-Media-Analysen und Wettbewerbs-Benchmarking, gaben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt, um Marketing- und Kommunikationsteams erstklassige Lösungen für Erkenntnisse aus den Bereichen Earned, Owned und Social Media anzubieten. Die Partnerschaft wird Unternehmen dabei helfen, umfassendere Daten über die Performance ihrer Owned- und Earned-Inhalte (eigene und erworbene Inhalte) auf globalen Nachrichtenkanälen, bei Influencern und auf Social-Media-Plattformen zu erhalten.

Teams aus den Bereichen Social Media, Kommunikation, Public Relations und Marketing haben jeweils einen Blick auf die Marke, die Reputation und die Reichweite eines Unternehmens. Unternehmen versuchen zunehmend, ihre Owned- und Earned-Media-Strategien auf eine zentralere Art und Weise zu messen, indem sie diese Funktionen in integrierten Teams zusammenfassen und sie mit vergleichbaren Tools ausstatten.

Besonders in Krisenzeiten oder bei Unsicherheiten, wenn Unternehmen ihren Schwerpunkt auf die Taktiken legen, die sie besser steuern können, werden die Verstärkung der Präsenz in sozialen Medien und die Aktivierung bezahlter Medien noch wichtiger, ebenso wie die Messung der geschäftlichen Auswirkungen dieser Bemühungen. Die Schnittmenge zwischen den Daten und Lösungen von Onclusive und Shareablee wird Unternehmen umfassendere Content-Marketing-Daten liefern, um ihre Strategien besser zu optimieren.

Sowohl Onclusive als auch Shareablee haben ihre Wurzeln im Bereich Medienmonitoring und Content-Messung für Unternehmen und unterstützen Fortune-100-Unternehmen sowie deren Agenturen. Beide Unternehmen haben kürzlich auch Produkte für das mittlere Marktsegment auf den Markt gebracht, um ihre Daten, Plattformen und Dienstleistungen einer breiteren Palette von Organisationen zur Verfügung zu stellen.

"Social-Media-Strategien gehören grundlegend zum Marketingplan eines Unternehmens, aber es gibt noch mehr zu beachten. Wir freuen uns, dass wir durch unsere Zusammenarbeit mit Onclusive das Bild für unsere Kunden vervollständigen können", sagt Tania Yuki, CEO von Shareablee.

"Wir haben unsere Daten und Plattformen schon immer als Bindeglied zwischen Kommunikationsteams und Marketingteams betrachtet. Durch die Zusammenarbeit mit Shareablee werden unsere gemeinsamen Kunden noch besser in der Lage sein, harmonische cross-funktionale Marken- und Kommunikationsstrategien zu planen und umzusetzen", sagte Dan Beltramo, CEO von Onclusive.

Über Onclusive

Onclusive ist das Data-Science-Unternehmen für Kommunikation. Als Erfinder von PR Attribution und Power of Voice misst Onclusive den wahren Einfluss, den Medieninhalte auf das Ergebnis eines Unternehmens haben. Die Onclusive-Plattform basiert auf einem proprietären Nachrichten-Crawler, der jeden Tag weltweit und in mehr als 100? Sprachen Millionen von Earned-, Owned- und Newswire-Artikeln analysiert und jeden einzelnen Inhalt anhand von Dutzenden von Kriterien für eine Analyse auf aggregierter und auf Entity-Ebene strukturiert.

Die weltweit führenden Marken und Agenturen einschließlich Airbnb, H&R Block, Lyft, Intercontinental Hotels Group, 23andMe und Experian nutzen Onclusive zur Modernisierung der Kommunikationswege. Für mehr Informationen besuchen Sie onclusive.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Shareablee

Shareablee ist der führende Anbieter von zielgruppenbasierten Messmethoden für Social Media für Medienverlage, Agenturen und Marken, die die Wirkung und Effektivität ihrer plattformübergreifenden Social-Media-Kampagnen verstehen wollen. Shareablee wurde 2013 gegründet und unterstützt Markenkunden durch die Bereitstellung von Daten, die ihnen helfen, ihren Erfolg in den sozialen Medien zu definieren und auszubauen, indem sie sie mit Kennzahlen und prädiktiven Analysen ausstatten, die aussagekräftige Best Practices liefern. Shareablee ist die führende Instanz für Zielgruppenanalyse, Wettbewerbsbenchmarking und umsetzbare Erkenntnisse mit Kunden in über 15 Ländern.

Für weitere Informationen über Shareablee besuchen Sie shareablee.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

