FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SURGE EXPLORATION INC. DJ5D CA86882A2083
AB/FROM ONWARDS 03.02.2021 18:50 CET
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SURGE EXPLORATION INC. DJ5D CA86882A2083
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