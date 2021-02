BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ratspräsident Charles Michel hat für Ende Februar einen weiteren EU-Videogipfel zur Corona-Pandemie und zu außenpolitischen Fragen angesetzt. Am 25. Februar sollen die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst online die Koordination der Maßnahmen gegen Covid-19 besprechen, am 26. Februar dann in einer weiteren Videokonferenz die Außenpolitik. Dies teilte Michels Sprecher am Mittwochabend auf Twitter mit./vsr/DP/fba