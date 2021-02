Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, spielte noch im Herbst 2019 bei einem Staatsbesuch in China die Türöffnerin für Wirecards Markteintritt in China. Acht Monate zuvor aber hatte die seriöse Londoner "Financial Times" bereits handfeste Hinweise auf Bilanzmanipulationen veröffentlicht. Doch weil kein Geringerer als der schillernde frühere Politstar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...