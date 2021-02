NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe nach dem Handelsschluss sehr starke Eckzahlen für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Mittwochabend. Dies lasse Gutes vermuten, was eine sogar noch schneller als erwartete Rückkehr zu Profitabilitätsniveaus vor Corona betreffe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 13:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 13:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

