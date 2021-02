Der Bezahldienstleister PayPal hat seine Bücher geöffnet und sich bei Umsatz und Ergebnis verbessert.Für PayPal ging das vierte Geschäftsquartal 2020 mit einem Plus bei Umsatz und Ergebnis zu Ende. Der Gewinn je Aktie zog auf 1,08 US-Dollar je Aktie an, nachdem das Unternehmen beim Gewinn vor Jahresfrist noch 0,83 US-Dollar je Aktie in den Büchern stehen hatte. Analysten hatten ein EPS von 0,996 US-Dollar in Aussicht gestellt.Der Umsatz verbesserte sich auf 6,12 Milliarden US-Dollar ...

