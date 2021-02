Ein Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) für den Monat Januar 2021 sagt vorher, dass die globale Orangenproduktion für 2020/21 3,6 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr auf 49,4 Millionen Tonnen ansteigen wird. Günstiges Wetter führt zu größeren Erträgen in Brasilien und Mexiko, was die Abnahme in der Türkei und den Vereinigten Staaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...