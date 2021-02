LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Kritik an Merkel/Coronapolitik:

"Was bleibt, ist der berechtigte Vorwurf, nicht genug Druck auf die behäbige EU-Bürokratie ausgeübt zu haben. Das aber rechtfertigt nicht die zum Teil maßlosen persönlichen Angriffe gegen die Kanzlerin. Geführt werden sie außer von der AfD und Coronaleugnern besonders von einer Boulevardzeitung, die neuerdings großen Spaß daran zu haben scheint, jedwede Politik zu zerschießen, auch jeden Virologen, der nicht von ihr zum einzig wirklichen "Experten" ernannt wurde. "Alles falsch", das ist ein einfacher Standpunkt, wenn man selbst keine schwierigen Entscheidungen treffen muss. Und da es viele Lockdown-Geschädigte gibt, stößt so etwas durchaus auf Widerhall. Aber was steht am Ende, wenn man alle demokratischen Entscheidungen und ihre Träger kaputtgeschrieben hat? Eine Krisenregierung aus Attila Hildmann und Bild-Chef Julian Reichelt? Lieber nicht."/yyzz/DP/fba