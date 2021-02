Früher kam alles in den Keller oder in die Speisekammer des Hauses. Heute geht das viel einfacher und komfortabler durch eine clevere Vorratshaltung, die direkt in eine kreativ und individuell gestaltete Lifestyle-Küche integriert ist. Eine Vorratshaltung ist etwas sehr Individuelles, da sie von vielen Kriterien abhängt. Beispielsweise von der Anzahl der Bewohner, ihrem Alter, ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...