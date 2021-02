DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Bechtle trotzt der Krise



04.02.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bechtle trotzt der Krise

- Umsatz steigt um über 8 % auf rund 5,82 Mrd. € - EBT wächst um circa 14 % auf etwa 270 Mio. € - EBT-Marge verbessert sich auf voraussichtlich 4,6 %

Neckarsulm, 04.02.2021 - Die Bechtle AG ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 unbeeindruckt von der Coronakrise stark gewachsen. Der Umsatz stieg weitestgehend organisch mit über 8 % auf rund 5,82 Mrd. €, nach 5,37 Mrd. € im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um rund 14 % auf circa 270 Mio. €. Die EBT-Marge beläuft sich damit voraussichtlich auf 4,6 %. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte Bechtle 12.180 Mitarbeiter (Vorjahr: 11.487). Das vierte Quartal zeigte mit einem Umsatzplus von rund 11 % eine sehr starke Entwicklung. Im Segment IT-E-Commerce stieg der Umsatz um mehr als 7 %, das Segment IT-Systemhaus & Managed Services wuchs sogar um über 13 % gegenüber Vorjahr. Die Wachstumsdynamik hat damit gegenüber den vorausgegangenen Quartalen spürbar zugelegt. Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 am Freitag, 19. März 2021 veröffentlichen. *** Über Bechtle:

Die Bechtle AG ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2020 liegt der Umsatz voraussichtlich bei rund 5,82 Milliarden €. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115

04.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de