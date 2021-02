Trotz wesentlich unvorteilhafter Marktauswirkungen durch die Covid-19 Pandemie erzielte die OMV ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,686 Mrd in 2020

Wien (APA-ots) - Leistungskennzahlen Jänner bis Dezember 2020*

Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 1,686 Mrd (-52%)

Während Upstream durch den massiven Öl- und Gaspreisverfall substantiell betroffen war, bewies sich das Downstream-Geschäft als wesentlich resistenter. Downstream war in der Lage, den Gewinn im Gas-Trading und Retail-Geschäft zu steigern, trotzdem sank das Gesamtergebnis in Downstream leicht.

* Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss EUR 1,258 Mrd; Ergebnis je Aktie in EUR 3,85

* Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 3,137 Mrd (-23%) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1,273 Mrd (-40%)

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 5% in 2020

* Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividende je Aktie von EUR 1,85 vorschlagen



Upstream



* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 41,84/bbl (-35%) gesunken

* Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 10 EUR/MWh (-32%) gesunken * Produktion bei 463 kboe/d (-5%). Dies hauptsächlich aufgrund der Produktionsausfälle in Libyen, welche teilweise durch Produktionssteigerungen in Malaysia kompensiert wurden. * Produktionskosten stabil bei USD 6,6/boe

* Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 439 kboe/d (-5%) gesunken

* Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR 145 Mio (-93%), hauptsächlich aufgrund der niedrigen realisierten Öl- und Gaspreise und den Produktionsausfällen in Libyen.

* Sondereffekte beliefen sich auf EUR -1.282 Mio (2019: EUR -71 Mio), hauptsächlich aus negativen Wertanpassungen infolge aktualisierter langfristiger Öl- und Gaspreisannahmen.

Downstream



* OMV Referenz-Raffineriemarge bei USD 2,44/bbl (-45%) hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie * Der Raffinerie-Auslastungsgrad lag angesichts der Covid-19-Auswirkungen relativ robust bei 86% (-11%). * Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 17,81 Mio t (-15%) gesunken

* Erdgas-Verkaufsmengen auf 164,01 TWh (+20%) gestiegen. Steigerung des Marktanteils in allen westlichen Märkten, z.B. von 4% auf 5,6% in Deutschland. Obwohl Marktführer in Österreich, könnte die OMV einmal mehr ihren Marktanteil signifikant von 39% auf 47% steigern.

* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verhältnismäßig stabil bei EUR 1,514 Mrd (-10%) aufgrund eines starken Gas- und Retail-Geschäftsergebnis.

* Die Sondereffekte betrugen EUR 1.071 Mio (2019: EUR 31 Mio). Mit dem Abschluss der Borealis-Transaktion hat die OMV eine Aufwertung des vorherigen 36%-Anteils vorgenommen und einen Sondereffekt von rund EUR 1,3 Mrd verbucht.

* Chemie: resistente Leistung; Während die Polyolefin Margen auf einem gesunden Niveau blieben, stiegen Polyolefin Verkaufsmengen leicht aufgrund von höheren Verkäufen im Verpackungsbereich, teilweise ausgeglichen durch niedrigere im Automobilbereich. Das Düngemittelgeschäft ging zurück, hauptsächlich aufgrund von etwas schwächeren Margen und operativer Themen in Q4/20.



Strategische Highlights 2020

Jänner 2021:



* 20. Jänner: Weitere Petrochemie-Investitionen in die Raffinerie Burghausen



Dezember 2020:



* 29. Dezember: OMV Petrom veräußert Produktionsanlagen in Kasachstan* 18. Dezember: Erster Waggon - AustroCel Hallein liefert fortschrittliches Bio-Ethanol an OMV

* 17. Dezember: Schlumberger und OMV geben weltweiten Einsatz von AI & Digital Solutions bekannt* 15. Dezember: OMV investiert in der Raffinerie Schwechat knapp EUR 200 Mio in die Produktion von Biokraftstoffen* 15. Dezember: Startschuss für "H2Accelerate": Beteiligte Unternehmen wollen emissionsfreien Wasserstoff-Lkw gemeinsam zum Durchbruch verhelfen* 14. Dezember: EG Group erwirbt OMV Tankstellengeschäft in Deutschland* 10. Dezember: OMV erneut mit Leadership-Bewertung im Bereich Klimawandel von CDP bewertet* 3. Dezember: OMV und VERBUND nehmen die größte Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich in Betrieb

November 2020:



* 19. November: OMV im Dow Jones Sustainability Index im dritten Jahr in Folge gelistet



Oktober 2020:



* 29. Oktober: OMV und Mubadala schließen Borealis Transaktion ab



September 2020:



* 29. September: Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2020; Dividende von EUR 1,75 je Aktie genehmigt

* 23. September: VERBUND erwirbt den 51 % Anteil der OMV an Gas Connect Austria* 22. September: OMV Raffinerie setzt Energieeffizienzmaßnahmen zur CO2-Reduktion* 21. September: OMV passt Ölpreis-Annahmen an

* 9. September: Reinhard Florey als OMV Finanzvorstand wiederbestellt

* 3. September: SapuraOMV gibt erste Produktion der SK408-Gasfelder aus Bakong bekannt



August 2020:



* 25. August: OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen* 12. August: Erneut Spitzenwertungen der ESG-Ratingagenturen für die Nachhaltigkeitsleistung der OMV

Juli 2020:



* 30. Juli: OMV Mitgliedschaften in Industrieverbänden im Einklang mit dem Pariser Abkommen* 29. Juli: OMV setzt weitere Schritte zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks* 28. Juli: OMV Vorstand bestätigt bestehende Dividendenpolitik und passt den Dividendenvorschlag auf EUR 1,75 an* 10. Juli: OMV erneut im FTSE4Good Index gelistet* 8. Juli: OMV und VERBUND starten den Bau der größten

Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich



Juni 2020:



* 24. Juni: Lafarge, OMV, VERBUND und Borealis starten eine sektorübergreifende Zusammenarbeit für die Abscheidung und Nutzung von CO2 im großindustriellen Maßstab

* 15. Juni: Elena Skvortsova nimmt ihre Tätigkeit als neues OMV Vorstandsmitglied für den Bereich Marketing & Trading auf* 8. Juni: OMV begibt Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd, welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden



April 2020:



* 3. April: OMV begibt Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd, welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden* OMV unterstützt Hilfsorganisationen, Hilfsflüge sowie diverse Formen und Aktivitäten auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit Covid-19



März 2020



* 26. März: OMV und Mubadala einigen sich auf Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39% Anteil an Borealis in zwei Tranchen

* 26. März: OMV beschließt Maßnahmenplan von mehr als EUR 4 Mrd zur Stärkung der Finanzkraft* 12. März: OMV unterzeichnet Vereinbarung zur Aufstockung ihrer Beteiligung an Borealis auf 75% für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd, um sich in einer CO2-ärmeren Welt, neu zu positionieren* 12. März: OMV startet Verkaufsprozess ihres Tankstellengeschäfts in Deutschland* 12. März: OMV plant Verkauf ihrer Anteile an Gas Connect Austria* 11. März: Neues Vorstandsmitglied für den Bereich Downstream Marketing & Trading bestellt: Chief Commercial Officer Elena Skvortsova

* 6. März: OMV und Gazprom unterzeichnen ein "Amendment Agreement" zum Basic Sale Agreement betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation durch OMV. Durch dieses Agreement werden die weiteren Verhandlungen auf 2022 verschoben.



Februar 2020



* 10. Februar: OMV erhält erneut Leadership-Ranking für Klimawandel von CDP - OMV ist eine der Top-14 Öl- und Gasunternehmen weltweit



Jänner 2020



* 13. Jänner: SapuraOMV und Partner geben erste Produktion aus SK408-Offshore-Gasfeldern in Malaysia bekannt

Hinweis: Zahlen in den folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren. Die Differenzen zwischen den Prozentsätzen werden im gesamten Dokument in Prozentpunkten angezeigt.

*Die genannten Werte beziehen sich auf das Gesamtjahr 2020, als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Gesamtjahreswerte 2019.



Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, sowie chemische Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von EUR 17 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 26.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2020 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 463.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und ADNOC Global Trading, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio Tonnen. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. 2020 hat die OMV rund 164 TWh Erdgas verkauft.

Im Chemiesektor ist die OMV über ihre Tochtergesellschaft Borealis einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien, Pflanzennährstoffe und mechanisches Recycling von Kunststoffen. Borealis ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Borealis Umsatzerlöse von EUR 6,8 Milliarden. Gemeinsam mit zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Baystar (mit Total, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.



