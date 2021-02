Nach fünf Verlustjahren in Folge schliesst der deutsche Branchenprimus erstmals wieder ein Gesamtjahr sowohl vor als auch nach Steuern mit schwarzen Zahlen ab.Frankfurt - Die Deutsche Bank hat trotz der Corona-Krise 2020 erstmals seit Jahren auch unter dem Strich Gewinn gemacht. 624 Millionen Euro standen nach Steuern in der Bilanz, wie Deutschlands grösstes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Auf die Aktionäre des Frankfurter Dax-Konzerns entfallen unter dem Strich 113 Millionen Euro. Nach fünf Verlustjahren in Folge schliesst die Deutsche Bank damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...