Vielleicht täuscht mich mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass es an der Börse irgendwie immer hektischer zugeht. Keine Spur mehr von gut überlegten Investitionen. Eher sieht es nach immer mehr heißen Spekulationen aus. Waren die Anleger früher mit 8 bis 10 % Kurssteigerung pro Jahr zufrieden, so müssen bei den jungen Investoren möglichst Kursanstiege von 10 % am Tag herausspringen. Ist also eine langfristige Denkweise fehl am Platz und sollte man lieber auch mit dem Spekulieren beginnen? ...

