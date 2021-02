DJ Brinkhaus: Kanzlerfrage in der Union um Ostern gemeinsam klären

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) will bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten seiner Partei im Frühjahr mitreden. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder "werden sich - auch wohl mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - um Ostern zusammensetzen und dann schauen wir, wer der Beste für Deutschland ist", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Seinen Anspruch untermauerte er mit dem Verweis auf die 246 Mitglieder seiner Fraktion.

"Die sind natürlich sehr, sehr daran interessiert, wenn sie wieder kandidieren - was sind die Wahlaussichten, was ist das Beste, um auch die Wahlkreise zu gewinnen?", erklärte Brinkhaus. Es gehe um die Frage, wer das, was die CDU/CSU-Bundestagsfraktion denke, "nach sehr, sehr vielen Jahren von Angela Merkel" am besten in die Zukunft tragen könne.

Mit Blick auf den Koalitionsausschuss erklärte er, die Zusammenarbeit mit dem neuen CDU-Chef sei "in großer Harmonie verlaufen". Laschet habe einen guten Start in den vergangenen Wochen gehabt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2021 02:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.