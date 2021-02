DJ Compugroup stellt weiteres Wachstum in Aussicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compugroup Medical SE hat im vierten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ auf bereinigter Basis mehr verdient. Analysten hatten dem Unternehmen allerdings einen noch stärkeren Anstieg zugetraut. Für das laufende Jahr stellt das im MDAX und TecDax notierte IT-Unternehmen erneut eine deutliche Umsatzsteigerung in Aussicht.

Der Umsatz stieg im Schlussquartal um 18 Prozent auf 242,9 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 48 Millionen Euro nach 52 Millionen im Vorjahr. Auf bereinigter Basis verbesserte es sich um 5 Prozent auf 59,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 9 Millionen Euro nach über 13 Millionen im Vorjahr.

Analysten hatten für das Schlussquartal mit einem Umsatz von 251 Millionen und ein EBITDA von 64 Millionen Euro mehr erwartet.

Im Gesamtjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 837 Millionen Euro, ein Anstieg um 12 Prozent zum Vorjahr. Das EBITDA stieg auf 197,5 Millionen Euro nach 178,1 Millionen im Vorjahr.

Für das Jahr 2021 will Compugroup einen Umsatz im Bereich von 1 bis 1,04 Milliarden Euro erzielen. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 210 und 230 Millionen Euro liegen. Dazu sollen auch die jüngsten Akquisitionen in Europa und den USA beitragen. Zudem sollen zusätzliche Investitionen in Technologie und Vertrieb durchgeführt werden.

