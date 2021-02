Bern (ots) - Letztes Jahr hat der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL einen Online-Test zum Thema "Cyber Security" lanciert. Dieser wurde nun erweitert. Neu ist der "Security-Check" genannte Test, der die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisieren soll, in zwei Schwierigkeitsstufen und mit instruktiven Merkblättern verfügbar."In unserer digitalisierten Gesellschaft ist die Sicherheit im Cyberraum von eminenter Wichtigkeit. Wir befassen uns deshalb seit Längerem mit dem Thema Cyber Security", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands SUISSEDIGITAL. Nebst Workshops und Beratung für die Mitglieder bietet der Verband nun unter dem Namen "Security-Check" einen Online-Test an, der die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisiert.Zwei Schwierigkeitsstufen, zwei SprachenDer Security-Check ist auf Deutsch und Französisch sowie in zwei Schwierigkeitsstufen - für Einsteiger (Basic) und Fortgeschrittene (Advanced) - verfügbar. So ist garantiert, dass alle Interessierten ihr Wissen zum Thema Cyber Security überprüfen und aktualisieren können. Dazu dienen auch ein ausführliches Glossar und zwei Merkblätter, die kostenlos heruntergeladen werden können.Einsatz in Unternehmen und SchulenWer den Security-Check absolviert, erhält bei jeder Frage ein detailliertes Feedback zur gewählten Antwort und am Schluss eine Gesamtauswertung. So vermittelt der Test relevantes Wissen, mit dem man sich gegen Cyberkriminalität schützen kann und bietet gleichzeitig eine Orientierungshilfe. Der Test eignet sich deshalb gerade auch für den Einsatz in Unternehmen und Schulen. "Obwohl - oder gerade weil - unsere Lernenden zur Generation der Digital Natives gehören, sind sie den Gefahren des Cyberraums besonders ausgesetzt. Der Security-Check unterstützt uns bei der Behandlung dieser Thematik im Unterricht", sagt Roger Fuchs, Bereichsleiter Allgemeinbildender Unterricht an der Berufsfachschule Oberwallis.- Hier geht es zum Test: https://securitycheck.suissedigital.chSUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über 3 Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100864598