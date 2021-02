Die Aktie der Bitcoin Group hat am gestrigen Mittwoch erneut einen starken Tag hingelegt. Im Sog des aktuellen Bitcoin-Höhenflugs bewegt sich auch der Anteilsschein des Krypto-Beteiligungsgesellschaft steil nach oben und hat dabei einen massiven Widerstand hinter sich gelassen. Diese Marken sind jetzt besonders wichtig.Nachdem die Aktie der Bitcoin Group am 17. Dezember ein neues Mehrjahreshoch bei 82,50 Euro markiert hatte, ging sie in den Konsolidierungsmodus über. Wie im Trading-Tipp von letzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...