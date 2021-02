Edle Confiserien wie die "Echten Reber Mozart-Kugeln" verdienen eine ebenso edle Hülle. Seit vielen Jahren setzt das Traditionsunternehmen Reber dafür auf Verpackungsmaschinen von Schubert. Um die feinen Spezialitäten zukünftig noch effizienter in ihre vielfältigen Schachteln zu verpacken, wurden jetzt zwei neue TLM-Anlagen in die Produktion integriert. Sie steigern die Verpackungsleistung um rund 30 % und sind so flexibel konzipiert, dass der Nachschub an Mozart-Kugeln mindestens für die nächsten zehn Jahre gesichert ist. Kleine verführerische Momente für Genießer auf der ganzen Welt - die Echten ...

