Unterföhring (ots) - 4. Februar 2021. Eine Woche für die Umwelt: Zwei Prime-Time-Shows von und mit Entertainer Luke Mockridge zum Thema, ein Promi-Selbstexperiment für mehr Nachhaltigkeit im Alltag, eine Doku über den deutschen Wald mit Steven Gätjen und Janine Steeger, eine grüne Extra-Challenge für die Juroren bei "Das große Promibacken" und viele Tipps und Informationen zum Umweltschutz über den ganzen Tag verteilt - das ist die "SAT.1 Waldrekord-Woche" vom 15. bis 19. März 2021.Mark Land, stellvertretender SAT.1-Senderchef: "Im Frühstücksfernsehen am Morgen, in der Day Time, am Vorabend, in der Prime Time und mit der 'akte' und weiteren Dokus am späten Abend: In unserer ersten 'SAT.1 Waldrekord-Woche' orchestrieren wir die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit spannenden Interviews, Hintergrundberichten und unterhaltsamen Shows über das gesamte Programm. Am Freitag werden wir dann live mit Luke Mockridge schauen, was wir mit der Unterstützung unserer Zuschauer*innen erreichen konnten und sind sicher, gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Zukunft zu setzen."Die Highlights der "SAT.1 Waldrekord-Woche" vom 15. bis 19. März 2021 in SAT.1 im Überblick:Montag, 20:15 Uhr: "LUKE! Die Umwelt und ich"Entertainer Luke Mockridge geht für die "SAT.1 Waldrekord-Woche" mit gutem Beispiel voran: Recyclen, selbst machen und Ökobilanz ausgleichen ist das Motto seiner Show zum Thema Umwelt. In einem Dorf bei Köln will Luke die Einwohner*innen animieren, dasselbe zu tun und klopft dafür an ihre Haustüren. Wenn sie genügend Strom sparen, spendet der Entertainer 10.000 Bäume und dreht für sie einen Imagefilm. Auch im Studio gibt es Baumspenden zu gewinnen: Thorsten Legat, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel quizzen im neuen Spiel "Wer wird MÜLLionär?" mal nicht um Geld.Donnerstag, 20:15 Uhr: "Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment"Sieben Tage ohne Auto, ohne Handy, mit so wenig Strom und Wasserverbrauch wie möglich und ausschließlich saisonalen und regionalen Lebensmitteln - klingt nach einer echten Herausforderung? Ist es auch! Insbesondere für Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane, die sich bislang herzlich wenig mit Umweltschutz auseinandergesetzt haben. Umso entschlossener treten sie mit ihren Familien in ihren eigenen vier Wänden zum großen SAT.1 Umweltexperiment an.Donnerstag, 23:00 Uhr: "Operation Wald - So retten wir unseren Planeten"Der grünen Lunge, unserem Wald, geht es schlecht! Allein in Deutschland sind seit 2018 über 120.000 Hektar Wald abgestorben. Brände, Stürme, Dürre und Schädlinge bedrohen den Wald immer weiter. In der Dokumentation besucht Steven Gätjen u. a. den Bergwaldprojekt e.V., der sich Schutz, Erhalt und Pflege des Waldes zum Ziel gesetzt hat. Reporterin Janine Steeger trifft u. a. einen Waldbesitzer, der im Harz 40 Hektar Fichte an die Klimakrise und den Borkenkäfer verloren hat.Freitag, 20:15 Uhr: "LUKE! Die Schule und ich - Umwelt-Spezial"Zum Abschluss der "SAT.1 Waldrekord-Woche" zieht Luke Mockridge live Bilanz: Wie ist der aktuelle Stand bei den Baumspenden? In lustigen Spielen zum Thema Umwelt können zwölf Schüler*innen und vier Prominente den Zählerstand noch einmal in die Höhe treiben - denn für erspielte Punkte gibt es weitere Baumspenden von Luke. Gleichzeitig ist die Show der Auftakt zur neuen Staffel "LUKE! - Die Schule und ich".Montag bis Freitag, 19:50 Uhr: "Gute News"Die "SAT.1 Nachrichten" werden in der "SAT.1 Waldrekord-Woche" täglich von Marlene Lufen und Daniel Boschmann mit "Guten News" eingeleitet: In drei- bis vierminütigen Clips erfahren die Zuschauer*innen einfache informative und erfolgreiche Wege aus der Klimakrise mit Themen wie Müllvermeidung, Fleischersatz, Wald und Gesundheit oder dem Trend "Lebensmittel retten".Bereits ab 1. März können Zuschauer*innen sich auf www.waldrekord.de an der dazugehörigen Spendenaktion beteiligen: Für jeden Euro wird ein Baum von Aktionspartner Plant-for-the-Planet gepflanzt, um der Klimakrise entgegenzuwirken.Ausführliche Informationen zur "SAT.1 Waldrekord-Woche", Interviews mit Entertainer Luke Mockridge und Plant-for-the-Planet-Gründer Felix Finkbeiner, alle Programminhalte, Hintergründe und eine detaillierte Beschreibung der Spendenaktion finden Sie im digitalen Pressefolder: https://epaper.media/sat1/waldrekord-woche.Pressekontakt:Dagmar Brandau / Nadja SchlüterCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07-2185 / -7281email: Dagmar.Brandau@seven.one / Nadja.Schlueter@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreiner / Kathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07-1191 / 1170email: Clarissa.Schreiner@seven.one / Kathrin.Baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4829801