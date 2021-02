Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist im heutigen frühen Handel explodiert und mit einem Riesen-Gap up gestartet. Aktuell notiert das Papier bei 54,10% mit einem Aufschlag von 5,01%. Hintergrund ist eine eine Einigung des Konzerns mit Klägern zu künftigen Glyphosat-Prozessen. Der Stopp der Long-Position wurde am Vortag bereits auf 51,30 Euro angehoben. ...

