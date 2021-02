Linz (www.anleihencheck.de) - Heute treffen die Bank of England und die Tschechische Nationalbank ihre Zinsentscheidungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von keiner würden Leitzinsänderungen erwartet. Es könnte jedoch Hinweise auf spätere Zinsschritte geben - bei der BoE sei eine Leitzinssenkung von derzeit 0,10% (wie in Polen) im späteren Jahresverlauf nicht ausgeschlossen; bei der CNB sei hingegen eine Erhöhung von aktuell 0,25% im zweiten Halbjahr aus heutiger Sicht durchaus vorstellbar. (04.02.2021/alc/a/a) ...

