Für das neue Jahr rechnet Chef Pekka Lundmark mit einem bestenfalls nur stabilen Erlös, weil vor allem in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen dürfte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Die Finnen gehen von einem Umsatz von 20,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...