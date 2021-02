Tesla hat in Shanghai seine Produktionsstätte für Ladeinfrastruktur offiziell in Betrieb genommen. Dort werden die Supercharger V3 für China gebaut. Zudem kursieren Medienberichte, wonach Tesla bei BYD einsteigen könnte - letzterer dementiert aber. Zunächst aber zu dem Werk für Ladegeräte: Hergestellt werden dort Supercharger-Stationen der 3. Generation, wie Tesla in China über seinen Weibo-Account ...

Den vollständigen Artikel lesen ...