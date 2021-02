Der Öl- und Gaskonzern OMV will künftig vor allem im Chemiebereich wachsen und nimmt seine Ziele für die Öl- und Gasproduktion deutlich zurück: "Das langfristige Ziel von 600.000 Barrel am Tag und die Reserven-Verdoppelung wird die OMV strategisch nicht mehr weiterverfolgen", sagte OMV-Chef Rainer Seele am Donnerstag zur APA. "Wir haben eine Neuausrichtung gemacht mit der Transformation zu einem Chemiekonzern", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...