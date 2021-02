Nach dem steilen Anstieg auf 3,40 Euro mussten auch die Nel-Aktionäre in Erfahrung bringen, dass die Börse für sie keine Einbahnstraße ist. Der Kurs des Wasserstofffavoriten sackte zwischenzeitlich auf 2,65 Euro ab. Doch Nel wäre nicht Nel und Wasserstoff nicht Wasserstoff, würden solche Rücksetzer nicht gleich wieder gekauft werden. Das Momentum in der Aktie spricht dafür, dass bald wieder über neue Rekorde zu sprechen sein wird. Wer das Potenzial steigern will, greift auf ein Faktor-Zertifikat ...

