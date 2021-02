Jerusalem (ots/PRNewswire) - - Das in Glas eingebettete Fahrgastinformationsdisplay wurde in bestehende Fenster integriert- Das Projekt ist die erste Implementierung der ScreeneX-Lösung in einem automatischen People Mover (APM)Der Glasverarbeitungsspezialist OSG hat das erste französischen Pilotprojekt seiner innovativen, in Glas eingebetteten digitalen Fahrgastinformationsanzeige ScreeneX abgeschlossen.Die Systeme wurden auf dem Orlyval APM Shuttle-Service zur Verfügung gestellt, einem Service, der den Pariser Flughafen Orly mit dem RER-Netz der Stadt verbindet und der jährlich 3 Millionen Fahrgäste befördert.Orlyval ist ein innovativer Betreiber, der neue Technologien in seiner Flotte einführt, um das Angebot für seine Passagiere zu optimieren. Er nutze ScreeneX für seine innovativen Passagierinformationsanzeigesysteme (PIDS) (https://screenex-tech.com/trn-ceiling/).Die ScreeneX-Lösung von OSG benutzt nur den oberen Teil des Fensters zur Anzeige, so dass die Passagiere die benötigten Informationen erhalten, ohne dass ihre Sicht nach draußen beeinträchtigt wird.Die für diesen Einsatz gewählte Lösung war der integrierte Seitenfenster- (https://screenex-tech.com/trn-sidewindow/)Bildschirm ScreeneX TRN 29, bei dem ein digitaler LCD-Bildschirm in das Glas eingearbeitet ist. Die ScreeneX-Lösung von OSG wurde von der führenden französischen Industriedesignagentur Yellow Windows empfohlen, die sich ScreeneX und Orlyval bei dem Projekt anschloss.Das System wurde so entwickelt, dass es die gleiche Befestigungsmethode wie das Seitenfenster selbst verwenden konnte, und zeigte das Fahrgastinformationssystem von RATP Smart Systems an.Während der ersten Phase arbeitete OSG mit den fachkundigen Ingenieur- und Designteams von Orlyval, RATP und Yellow Windows zusammen, um das innovative System zu verwirklichen. Die Implementierung der Systeme in der ersten Wagengruppe (2 Wagen) wurde im März 2020 abgeschlossen, die Folgelieferungen für die restlichen Wagengruppen beginnen im Jahr 2021.\u00cele-de-France Mobilités plant, den Einsatz intelligenter Bildschirme auszuweiten. Im Rahmen eines Testlaufs sollen die ScreeneX Bildschirme von OSG in den Trennwänden (https://screenex-tech.com/trn-partition/) oder Seitenwänden von 15 Bussen installiert werden. Weitere Testeinsätze werden 2021 in Straßenbahnen und U-Bahnen durchgeführt.Die digitalen Display-Lösungen (https://screenex-tech.com/solutions/) ScreeneX von OSG werden aktuell auf verschiedenen Plattformen in den USA und Europa getestet und befinden sich in mehreren Projekten bereits im kommerziellen Serieneinsatz.Informationen zu OSGOSG ist ein weltweit führender Glasverarbeitungsbetrieb. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von anspruchsvollen Glaslösungen für eine Vielzahl von Industrien und Anwendungen spezialisiert. Dazu gehören beheizbares Glas, schaltbares intelligentes Glas, gebogene Gläser und Spezialkrümmungen. OSG produziert ebenfalls Verglasungssysteme. ScreeneX ist die neueste Innovation von OSGs F&E-Team. Diese Technologie der nächsten Generation verwandelt herkömmliche Fenster und Innenwände in digitale Informationsanzeigen. Die in Glas eingebetteten Bildschirme finden im Transportwesen und im Einzelhandel Verwendung, um eine optimale Verbindung zum Kunden herzustellen.www.screenex-tech.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1430343/ScreeneX_Orlyval.jpgPressekontakt:Gali Manbar Berlinergalim@osg.co.il+972-545-637-609Original-Content von: OSG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152852/4829853