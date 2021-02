NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler angesichts der geplanten Aufspaltung mit einem Börsengang der Lastwagen-Sparte von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "Weihnachten im Februar". Lange schon sei er Fan einer Aufspaltung von Auto- und Lkw-Geschäft in Anbetracht unterschiedlicher Bewertungen gewesen. Die nun angekündigten Bedingungen dafür und der Zeitpunlt seien aber noch besser, als er gehofft habe./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 19:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 19:23 / ET





ISIN: DE0007100000

