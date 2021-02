In unserer gestrigen Analyse Daimler: Kurs bricht aus! hatten wir bereits auf die aktuelle charttechnische Situation des Automobilkonzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hingewiesen. Dabei wurde das von uns prognostizierte Kursziel von 65 Euro, welches sich aufgrund der Höhe des Seitwärtstrendkanals berechnet hatte, noch am gleichen Tag (!) erreicht. Daimler kletterte im Hoch bis auf exakt 65 Euro. Auch am heutigen Donnerstag setzt sich der positive ...

