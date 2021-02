Die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters ist in den Sog der Reddit-Jünger um GameStop und AMC geraten. In der vergangenen Woche schoss das Nokia-Papier zeitweise bis auf über 5 Euro nach oben. Mittlerweile rücken wieder Fundamentaldaten in den Vordergrund. Am Donnerstag-Morgen hat Nokia seine Quartalszahlen vorgelegt, die gar nicht so schlecht ausgefallen sind. Im vierten Quartal bremsten vor allem Wechselkurs-Effekte die Nokia-Bilanz. Der Umsatz lag mit 6,6 Milliarden Euro fünf Prozent unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...