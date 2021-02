Neuwied (ots) - Seit Januar 2021 steht allen Rätselfreunden, Krimifans Gamern und Homeoffice-Helden eine neue Dimension des Onlinespielens zur Verfügung. Der vielfach preisgekrönte Neuwieder Spezialist für Escape Rooms "66 Minuten (https://www.66minuten.de/)" hat die Not des Lockdowns in ein völlig neues Spielerlebnis transferiert und wurde prompt in die Top 4 aller Remote-Games weltweit gewählt. Mit großem Aufwand - technisch wie personell - bietet 66 Minuten die Möglichkeit, ein komplettes Agentenszenario als Gruppe in Originalkulisse online zu erleben.Von den heimischen Rechnern aus können mehrere Personen live auf einen Avatar im realen Escape Room zugreifen. Mittels Kopfkamera, Audioübertragung und Videokonferenz wird aus dem Schauspieler vor Ort und den Spielern zuhause ein frei interagierendes Agententeam. Die aktuelle Mission "Showdown (https://www.66minuten.de/missionen/ASFathome/showdown.html)" wurde als reines Online-Game entwickelt und so geschickt in eine Rahmenhandlung eingebettet und mit zusätzlichem Medieneinsatz versehen, dass das Spiel maximal interaktiv und realistisch wirkt. Angelegt auf 66 bis 99 Minuten Spieldauer, verhält sich der Avatar je nach Fortschritt der Mission unterstützend oder eher als reines Werkzeug der Spieler. Die integrierten Rätsel erfordern Kombinations- und Beobachtungsgabe, Erinnerungsvermögen, etwas Allgemeinwissen und vor allem Teamfähigkeit und Improvisationstalent, um gemeinsam mit dem Avatar das Spielziel zu erreichen. Dieser neue Spielmodus, bei dem soziale Interaktion großgeschrieben wird, verspricht auch über die Pandemie hinaus interessant für Familien und Freunde mit großer räumlicher Distanz, sowie für Firmen und Vereine zu bleiben. Außerdem löst diese Online-Version das Problem von teils langen Anreisen zum Escape Room oder der nicht immer vorhandenen Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap. Mittlerweile ist die Mission sogar in englischer Sprache spielbar. Ein Team mit zwei Anschlüssen zahlt für dieses, für sie exklusive Event, 100,- Euro, weitere Anschlüsse sind für je 20,- Euro zubuchbar. "Showdown" mit dem innovativen Spielkonzept wurde kürzlich von Gamebloggern und -testern zu einem der Top-4-Spiele weltweit gekürt!Anreisser Online: Innovativ, interaktiv, hochspannend: 66 Minuten Theater Adventures aus Neuwied ist es gelungen, ein komplettes reales Escape-Abenteuer inklusive Kulisse, Rätsel, Spielleiter, Augen und Ohren live in die heimischen vier Wände zu bringen. Online, als sogenanntes "Remote Play", ein absolutes Novum auf höchstem technischem Niveau und ein wirklich zukunftsweisender Spielespaß, der schon vor offiziellem Start auf Platz 4 aller Remote-Games weltweit gewählt wurde!Pressebereich mit weiterem Bildmaterial und Pressetexten (https://www.66minuten.de/wissenswertes/pressebereich-showdown.html)Pressekontakt:Sarah Dillenberger0157 342 917 03sarah.dillenberger@66minuten.deOriginal-Content von: 66 Minuten Theater Adventures, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152848/4829921