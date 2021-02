Lange hat die selbstverordnete Twitter-Pause von Tesla-Gründer Elon Musk nicht gedauert: Am Donnerstag hat sich der Tech-Milliardär in mehreren Tweets erneut zu seine "Lieblings-Kryptowährung" Dogecoin geäußert. Der Kurs springt daraufhin um 50 Prozent nach oben. In mehreren kryptischen Tweets bringt Musk am Donnerstag erneut seine Begeisterung für die Spass-Kryptowährung Dogecoin zum Ausdruck. "DOGE", "Dogecoin is the people's crypro" oder "No highs, no lows, only Doge" schreibt er dort etwa. ...

