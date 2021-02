Wer seine naschenden Kollegen bei der täglichen Videokonferenz beobachtet, weiß: "Nervennahrung" hat in Zeiten von Corona nichts an Popularität verloren. Und der Kampf um die Kunst des Konsumenten wird am POS auch bei Süßigkeiten nicht selten über die Verpackung entschieden. Wie Markenartikler sich hier gewinnbringend rüsten können, verrät Dr. Daniel Bornemann im exklusiven Interview. neue verpackung: Mit der Coronakrise haben die klassischen Orte für Impulskäufe wie Tankstellen stark an Relevanz verloren. Wie können die Hersteller von Süßwaren auf solche Situationen reagieren? Und welche Rolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...