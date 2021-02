DJ Vattenfall macht Forderung gegen Berlin von neuem Atomgesetz abhängig

BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat die Bundesregierung erneut zur Vorlage der Atomgesetznovelle aufgefordert und will seine Entschädigungsforderungen für den Atomausstieg von der Ausgestaltung abhängig machen. "Wir warten jetzt auf das neue Gesetz von Deutschland und dann werden wir sehen, wo das hinführt", sagte Konzernchefin Anna Borg anlässlich einer Telefonkonferenz zur Jahresbilanz. Gegebenenfalls müsse das Verfahren weitergeführt werden. Borg betonte, das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Urteil im November klargestellt, dass die 16. Novelle des Atomgesetzes "ganz klar diskriminierend ist für Vattenfall".

Die Karlsruher Richter hatten erklärt, dass die 2018 erlassene Regelung die Eigentumsrechte der Energiekonzerne verletze, und insbesondere eine bessere Entschädigung bei den sogenannten Reststrommengen angemahnt. Vattenfall hofft nun auf Ausgleichszahlungen in Millionenhöhe im Jahr 2023, genau wie RWE. Unabhängig von dem Rechtsstreit in Karlsruhe führt Vattenfall derzeit auch ein privates Schiedsgerichtsverfahren in Washington, bei dem der Konzern 4,4 Milliarden Euro von der Bundesrepublik fordert, inklusive Zinsen sogar 6,1 Milliarden Euro.

Das Bundeskabinett hatte Mitte Januar eine 17. Novelle des Atomgesetzes vorgelegt, allerdings die Frage der Reststrommengen darin nicht geregelt. Die nötigen Änderungen sollen "erst im Laufe des Jahres" eingefügt werden, hatte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums erklärt.

