Zürich (awp) - Die Schweizer Börse bewegt sich am Donnerstag in einer relativ engen Spanne um den Stand vom Vortag. Die Anleger verhielten sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am (morgigen) Freitag vorsichtig, heisst es am Markt. Die Arbeitsmarktdaten dürften Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft ...

