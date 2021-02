Der Industriegase-Konzern Linde sorgt am Donnerstag mit einer neuen Wasserstoff-Partnerschaft in Südkorea wieder einmal für Aufsehen. Frischen Schwung könnten zudem die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr liefern, die am morgigen Freitag präsentiert werden.Gemeinsam mit dem südkoreanischen Industriekonglomerat Hyosung will Linde eine neue Wasserstoff-Infrastruktur in Südkorea aufbauen, besitzen und betreiben. Dazu soll die größte Wasserstoff-Anlage Asien mit einer Kapazität von über 30 Tonnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...