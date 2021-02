Der DAX konnte in den vergangenen Handelstagen erneut hochlaufen und verläuft aktuell wieder di-rekt an der jahrelangen Widerstandslinie im Monatschart im Bereich von 14.000 Punkten. In den Vor-jahren war der DAX hier immer wieder nach unten abgeprallt. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseIm Tageschart befindet sich der DAX seit dem Allzeithoch bei 14.131 Punkten auf dem Rückzug und hat bereits eine Kette von tieferen Verlaufshochs mit 14.131, 14.026 und 14.018 Punkten ausgebildet. ...

