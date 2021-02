HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler angesichts der Aufspaltungspläne mit einem Börsengang der Lastwagensparte von 68 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit höheren Annahmen für den fairen Wert von Daimler Trucks & Bus, mit einer erheblich besseren Nettocash-Position Ende des vergangenen Jahres als von ihm gedacht und der Anhebung der Gewinnschätzungen./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de