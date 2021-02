Verbio -6.07% SIGAVEST (VVUMKL00): Kleine Korrektur: Natürlich werden die Biomethananlagen in Indien und den USA im Herbst 2021 in Betrieb genommen (vorher schrieben wir aus Versehen 2012). Verbio veröffentlichte heute Zahlen zum ersten Halbjahr. Der Umsatz stieg um knapp 10%, das EBITDA um 50% auf 80,4 Mio. Euro und der Nettogewinn stieg ebenfalls deutlich auf 42,8 Mio. Euro nach 29,7 Mio im Vorjahr. Der im September gegebene Ausblick mit einem EBITDA von 130 Mio. Euro für das Gesamtjahr wurde bestätigt, was heute anscheinend für einige Gewinnmitnahmen sorgt. Hier hatte man wohl auf eine Anhebung gehofft. Da Verbio aber immer sehr konservativ schätzt, besteht die Chance auf eine Anpassung nach oben bei der Vorlage der nächsten Quartalszahlen. Im Herbst ...

