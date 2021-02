Stuttgart - Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der Abstand zwischen den Grünen und der CDU laut einer Umfrage von Infratest noch einmal größer geworden. Im sogenannten BW-Trend im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung" kommen die Grünen auf 34 Prozent der Stimmen (-ein Prozentpunkt im Vergleich zu Dezember 2020).



Die CDU gibt im gleichen Zeitraum drei Prozentpunkte ab und liegt bei 27 Prozent. Die AfD liegt bei zehn Prozent (-ein Prozentpunkt) und wäre nur noch viertstärkste Kraft. Die SPD dagegen kommt auf elf Prozent (+ein Prozentpunkt) und die FDP kann zwei Punkte zulegen und kommt auf neun Prozent. Allen anderen Parteien bliebe der Einzug in den Stuttgarter Landtag verwehrt, darunter die Linke, die unverändert drei Prozent erreicht.



Für die Erhebung wurden am 1. und 2. Februar insgesamt 1.000 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

