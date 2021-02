Die Ölpreise an den internationalen Rohstoffbörsen befinden sich weiter im Höhenflug. Ein Barrel Rohöl (Brent) kostet am Donnerstagvormittag bis zu 59 Dollar und steht damit kurz vor einem neuen Jahreshoch. Teurer als 60 Dollar je Barrel war Brent zuletzt Ende Januar 2020. Die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen nach und klettern mit einem Tagesplus von durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...