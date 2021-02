KENILWORTH (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co bekommt einen neuen Chef: Kenneth Frazier werde sein Amt zum 30. Juni niederlegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kenilworth mit. Sein Nachfolger soll der amtierende Finanzchef Robert Davis werden.

Im Schlussquartal 2020 war der Konzern wegen hoher Aufwendungen für einen Medikamentenrückruf und die Übernahme des Krebsforschers VelosBio tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf rund 7,07 Milliarden US-Dollar (ca. 5,88 Mrd Euro). Die Erlöse kletterten hingegen binnen zwölf Monaten um 2 Prozent auf knapp 48 Milliarden Dollar. Der Umsatz sei allerdings durch Wechselkurseffekte belastet worden, hieß es. Zudem gingen wegen der Pandemie weniger Menschen zum Arzt.

Für 2021 stellt das Unternehmen einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 6,48 bis 6,68 Dollar in Aussicht, nach 5,94 ein Jahr zuvor. Die Kennzahl hatte damit im unteren Bereich der zuletzt angehobenen Zielspanne gelegen./tav/jha/