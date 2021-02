Aktuell macht dem Netzwerkausrüster Nokia mit Sitz in Finnland eine abflauende Nachfrage schwer zu schaffen. So äußert sich Nokia-Chef Lundmark Nokia-Chef Pekka Lundmark rechnet für das neue Jahr mit einem im Idealfall lediglich gleich bleibenden Erlös, da vor allem in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk schwinden dürfte, wie der Konzern am Donnerstag in Espoo bekannt gab. Die Finnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...