Der BAYER Konzern (ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001) gehört am heutigen Donnerstag zu den absoluten TopWerten am deutschen Markt. In der Spitze geht es bis zu 5 Prozent nach oben! Aus Sicht der Charttechnik rückt somit jetzt erneut die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) ins Blickfeld. Gelingt hier nun das Break (verbunden mit einem neuen Jahreshoch), wäre sofort weiteres Potential auf der Oberseite frei. Übergeordnet befindet sich das Pharmaunternehmen bereits seit mehreren Monaten im Aufwärtstrend! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...