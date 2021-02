Vancouver (British Columbia), 4. Februar 2021. Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC, OTCQB: HOILF, FWB: RWPM - WKN: A2QEYH, ISIN: CA4457371090) ("Hunter" oder das "Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Integration der kombinierten Teams und technologischen Fähigkeiten nach der Übernahme von FinFabrik durch das Unternehmen am 31. Dezember 2020 bekannt zu geben.

Das Technologie- und Produktteam von Hunter setzt die vorherige Entwicklungsarbeit der Marktplatzplattform OilEx fort, die von einer Kerngruppe von vier erfahrenen Entwicklern geleitet wird, die bei der Entwicklung, Vermarktung, Integration und Einführung von Plattformen auf Basis von Spitzentechnologien, insbesondere Blockchain, eine Erfahrung von miteinander 65 Jahren vorweisen können.

Edward Ngai ist als Head of Technology für die Architektur und Leitung der gesamten Technologie und Bereitstellung verantwortlich. Herr Ngai war früher Architect und Lead Engineer für den HK Jockey Club und hatte davor als Senior Software Engineer bei der Macquarie Bank (MGQ.AX) fungiert, wo er ein bitemporales zentralisiertes Datenverteilungssystem entwickelt und eingeführt hatte.

Ilya Belikin richtet sein Hauptaugenmerk in seiner Funktion als Digital Products Division Manager von Hunter auf die agile, kundenorientierte Bereitstellung. Herr Belikin war zuletzt als Product Manager von CBRE tätig und leitete die Entwicklung und Bereitstellung neuer digitaler Kernproduktivitätsprodukte in der Asien-Pazifik-Region. Davor hatte er als Head of Product and UX Design für schnell wachsende Start-ups wie LYNK, Lalamove und TheDesk fungiert.

George Stoica leitet als Lead Developer jenes Team, das die Plattform OilEx mit einer Vielzahl von intuitiven Handelsfunktionen entwickelt und bereitstellt. Herr Stoica hat seine Expertise als Site Reliability Engineer bei Lalamove e-logistics in Hongkong erlangt, wo er Automatisierungen erstellte, um den reibungslosen Betrieb und die Überwachung von Produktionssystemen sicherzustellen. Als Software Engineer von FinFabrik hat er außerdem ganzheitliche Systeme für Fintech-Handelsplattformen auf Basis von Blockchain-Technologien entworfen und errichtet.

Jason Fuller vervollständigt das Team als Infrastructure Manager, der für das Zugriffs- und Sicherheitsmanagement der Infrastruktur des Unternehmens verantwortlich ist. Zuvor war Herr Fuller als Senior Systems Manager von Kerry Logistics (0636.HK) tätig, wo er an der Konzipierung und Verwaltung des unternehmenseigenen Cloud-Rechenzentrums des weltweiten Logistikunternehmens in Amazon Web Services (AWS) in über 200 Ländern beteiligt war.

"Wir haben ein überaus motiviertes Team zusammengestellt, das bereits mit dem Blockchain-Bereich vertraut ist und unsere Mission, unseren Kunden einen Wert zu bieten, umsetzen kann", sagte Florian Spiegl, Chief Operating Officer von Hunter. "Das Team bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Konzipierung von Benutzererfahrung, Plattformentwicklung, Sicherheit und Risikomanagement mit ein."

Das Unternehmen plant die Bereitstellung einer Pilotanwendung zur Abwicklung von Live-Transaktionen mit ausgewählten Produzenten und Käufern im zweiten Quartal 2021. Das Ziel des strategischen Piloten besteht darin, Echtzeit-Daten und Inputs aus der echten Welt zu erfassen und zu verarbeiten, um dann im dritten Quartal mit einem vollständig geprüften und sicherheitsgetesteten Produkt, das für eine Skalierung konzipiert wurde, und einem globalen Vertriebsteam, das Transaktionen und Umsatzwachstum fördert, an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine aktualisierte Unternehmenspräsentation, die den Fahrplan, das Team und die Finanzdaten des Unternehmens widerspiegelt, ist nun auf der Website von Hunter unter www.huntertechnology.com verfügbar.

"Unsere Mission besteht darin, unabhängige Ölproduzenten, Käufer und Händler auf einem sicheren und vertrauenswürdigen digitalen Marktplatz zu verbinden und durch die Optimierung der Preisbestimmung und die Vereinfachung von Prozessen einen Wert zu schaffen", sagte Alex Medana, CEO von Hunter. "Ich freue mich, dass unser grundlegendes Fundament gelegt wurde, von dem aus wir mit dem Aufbau von Lösungen begonnen haben, die einen Paradigmenwechsel auf dem Kohlenwasserstoffmarkt darstellen würden."

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. ist ein Technologieanbieter, der interaktive Blockchain-Plattformen entwickelt, um physische Öltransaktionen über den gesamten Handelszyklus zu ermöglichen und so einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Produzenten und andererseits einen fairen Marktzugang für alle zu gewährleisten. Über die Plattform oilex.com wird Hunter einen physischen Marktplatz betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl zwischen unabhängigen Produzenten einerseits und Firmenkunden, Händler und hoheitlichen Abnehmern andererseits zu ermöglichen. Über die Plattform oilexchange.com wird Hunter solide Instrumente des Supply Chain Managements anbieten, mit denen die Nachverfolgung von physischem Öl über die gesamte Lieferkette und die Automatisierung des Berichterstattungsverfahren über diese Blockchain-fähige Plattform bewerkstelligt werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Alex Medana

Chief Executive Officer

(888) 977-0970

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.huntertechnology.com.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") zu den Geschäftsentwicklungsplänen von Hunter darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Hunter liegen, einschließlich des Ausführungsrisikos, des Marktrisikos, des Branchenrisikos, der Reaktion auf dem Markt, der Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage und des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, der Volatilität der Aktienmärkte und der Fähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten. Obwohl Hunter glaubt, dass die Erwartungen in seinen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, die sich als ungenau erweisen könnten. Diese Faktoren und Annahmen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den genannten, erwarteten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Daher werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten oder Erfolge gegeben werden kann. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Hunter keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren von Hunter ist als hochspekulativ zu betrachten. Es kann nicht garantiert werden, dass Hunter in der Lage sein wird, alle oder einen Teil der vorgeschlagenen Ziele zu erreichen. Bitte lesen Sie die von Hunter auf SEDAR eingereichten Unterlagen, einschließlich seines Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, für eine ausführlichere Diskussion der Risikofaktoren, die Hunter betreffen.

