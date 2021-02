Uniregistry, kürzlich von Godaddy übernommen, ist einer der größten Registrare generischer Top-Level-Domains. Nachdem das Geschäft damit nicht in Gang kommt, will der Anbieter seine gTLD nun versteigern. In den Jahren 2014 und 2015 sicherte sich die Firma Uniregistry des Kanadiers Frank Schilling eine Reihe zunächst vielversprechend klingender generischer Top-Level-Domains (gTLD). Darunter finden sich auf den ersten Blick interessante Begriffe wie .games, .hosting oder .help. Auch für Nischenangebote geeignete Namen wie .tattoo, .property oder .diet hatte sich Schillings Firma, die im Februar ...

