Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant offenbar, im Bundestag am 11. Februar eine Regierungserklärung zum Stand der Corona-Pandemie, der Impfungen und der Kontaktbeschränkungen abzugeben. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben) unter Berufung auf Unionsfraktionskreise.



Am 10. Februar kommen Merkel und die Ministerpräsidenten zu einer Konferenz zusammen, um über die bis zum 14. Februar geltende Lockdown-Frist zu beraten. Die Frist wird voraussichtlich noch einmal verlängert. Die FDP-Bundestagsfraktion fordert, dass Merkel ihre Politik außer im Fernsehen und in Pressekonferenzen auch vor den Abgeordneten im Bundestag erklärt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de